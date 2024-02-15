Singapur dolarından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → UYU çevirin

1.000 sgd
29.068,80 uyu

1.00000 SGD = 29.06880 UYU

20:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115634.80.92851.533390.79390383.00937.19364.782
1 IDR0.000063960110.00005938710.00009807540.00005077790.005309270.0004601020.000305856
1 EUR1.07716838.711.651460.8550389.4017.747515.15021
1 AUD0.6521510196.20.60552510.51774454.13454.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Uruguay Pesosu
1 SGD29.06880 UYU
5 SGD145.34400 UYU
10 SGD290.68800 UYU
20 SGD581.37600 UYU
50 SGD1453.44000 UYU
100 SGD2906.88000 UYU
250 SGD7267.20000 UYU
500 SGD14534.40000 UYU
1000 SGD29068.80000 UYU
2000 SGD58137.60000 UYU
5000 SGD145344.00000 UYU
10000 SGD290688.00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Singapur Doları
1 UYU0.03440 SGD
5 UYU0.17201 SGD
10 UYU0.34401 SGD
20 UYU0.68802 SGD
50 UYU1.72005 SGD
100 UYU3.44011 SGD
250 UYU8.60027 SGD
500 UYU17.20055 SGD
1000 UYU34.40110 SGD
2000 UYU68.80220 SGD
5000 UYU172.00550 SGD
10000 UYU344.01100 SGD