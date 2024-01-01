Endonezya rupisinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile IDR → UYU çevirin

1.000.000 idr
2.508,56 uyu

1.00000 IDR = 0.00251 UYU

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01140.931951.347351.541191.354450.795647.8187
1 INR0.012046510.0112270.01623090.0185660.01631640.009584710.0941883
1 EUR1.07389.071211.445711.653691.453320.8537158.38947
1 SGD0.74219861.61090.69170311.143871.005270.5905225.80302

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Endonezya rupisinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Uruguay Pesosu
1 IDR0.00251 UYU
5 IDR0.01254 UYU
10 IDR0.02509 UYU
20 IDR0.05017 UYU
50 IDR0.12543 UYU
100 IDR0.25086 UYU
250 IDR0.62714 UYU
500 IDR1.25428 UYU
1000 IDR2.50856 UYU
2000 IDR5.01712 UYU
5000 IDR12.54280 UYU
10000 IDR25.08560 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Endonezya Rupisi
1 UYU398.63400 IDR
5 UYU1993.17000 IDR
10 UYU3986.34000 IDR
20 UYU7972.68000 IDR
50 UYU19931.70000 IDR
100 UYU39863.40000 IDR
250 UYU99658.50000 IDR
500 UYU199317.00000 IDR
1000 UYU398634.00000 IDR
2000 UYU797268.00000 IDR
5000 UYU1993170.00000 IDR
10000 UYU3986340.00000 IDR