Çin yuanından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile CNY → UYU çevirin

1.000 cny
5.359,42 uyu

1,000 CNY = 5,359 UYU

20:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Uruguay Pesosu
1 CNY5,35942 UYU
5 CNY26,79710 UYU
10 CNY53,59420 UYU
20 CNY107,18840 UYU
50 CNY267,97100 UYU
100 CNY535,94200 UYU
250 CNY1.339,85500 UYU
500 CNY2.679,71000 UYU
1000 CNY5.359,42000 UYU
2000 CNY10.718,84000 UYU
5000 CNY26.797,10000 UYU
10000 CNY53.594,20000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Çin Yuanı RMB
1 UYU0,18659 CNY
5 UYU0,93294 CNY
10 UYU1,86587 CNY
20 UYU3,73174 CNY
50 UYU9,32935 CNY
100 UYU18,65870 CNY
250 UYU46,64675 CNY
500 UYU93,29350 CNY
1000 UYU186,58700 CNY
2000 UYU373,17400 CNY
5000 UYU932,93500 CNY
10000 UYU1.865,87000 CNY