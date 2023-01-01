5 Uruguay pesosundan Çin yuanına

Reel döviz kuru ile UYU → CNY çevirin

5 uyu
0,95 cny

1.00000 UYU = 0.18982 CNY

20:1 UTC'deki reel piyasa kuru
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UYU → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 CNY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Çin Yuanı RMB
1 UYU0.18982 CNY
5 UYU0.94911 CNY
10 UYU1.89822 CNY
20 UYU3.79644 CNY
50 UYU9.49110 CNY
100 UYU18.98220 CNY
250 UYU47.45550 CNY
500 UYU94.91100 CNY
1000 UYU189.82200 CNY
2000 UYU379.64400 CNY
5000 UYU949.11000 CNY
10000 UYU1898.22000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Uruguay Pesosu
1 CNY5.26810 UYU
5 CNY26.34050 UYU
10 CNY52.68100 UYU
20 CNY105.36200 UYU
50 CNY263.40500 UYU
100 CNY526.81000 UYU
250 CNY1317.02500 UYU
500 CNY2634.05000 UYU
1000 CNY5268.10000 UYU
2000 CNY10536.20000 UYU
5000 CNY26340.50000 UYU
10000 CNY52681.00000 UYU