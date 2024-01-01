Uruguay pesosundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile UYU → USD çevirin

1.000 uyu
25,57 usd

1.00000 UYU = 0.02557 USD

21:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0765589.3641.451031.653050.94809518.3611
1 GBP1.1688711.25835104.4551.696071.932211.108221.4618
1 USD0.92890.794691183.00961.347851.535510.880717.0555
1 INR0.01119020.009573490.012046810.01623730.0184980.01060960.205464

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Uruguay pesosundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / ABD Doları
1 UYU0.02557 USD
5 UYU0.12783 USD
10 UYU0.25566 USD
20 UYU0.51131 USD
50 UYU1.27828 USD
100 UYU2.55656 USD
250 UYU6.39140 USD
500 UYU12.78280 USD
1000 UYU25.56560 USD
2000 UYU51.13120 USD
5000 UYU127.82800 USD
10000 UYU255.65600 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Uruguay Pesosu
1 USD39.11500 UYU
5 USD195.57500 UYU
10 USD391.15000 UYU
20 USD782.30000 UYU
50 USD1955.75000 UYU
100 USD3911.50000 UYU
250 USD9778.75000 UYU
500 USD19557.50000 UYU
1000 USD39115.00000 UYU
2000 USD78230.00000 UYU
5000 USD195575.00000 UYU
10000 USD391150.00000 UYU