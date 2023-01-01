50 Uruguay pesosundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile UYU → USD çevirin

50 uyu
1.30 usd

1.00000 UYU = 0.02600 USD

20:1 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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UYU → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Uruguay pesosundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / ABD Doları
1 UYU0.02600 USD
5 UYU0.12999 USD
10 UYU0.25998 USD
20 UYU0.51995 USD
50 UYU1.29988 USD
100 UYU2.59977 USD
250 UYU6.49942 USD
500 UYU12.99885 USD
1000 UYU25.99770 USD
2000 UYU51.99540 USD
5000 UYU129.98850 USD
10000 UYU259.97700 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Uruguay Pesosu
1 USD38.46500 UYU
5 USD192.32500 UYU
10 USD384.65000 UYU
20 USD769.30000 UYU
50 USD1923.25000 UYU
100 USD3846.50000 UYU
250 USD9616.25000 UYU
500 USD19232.50000 UYU
1000 USD38465.00000 UYU
2000 USD76930.00000 UYU
5000 USD192325.00000 UYU
10000 USD384650.00000 UYU