Uruguay pesosundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile UYU → AUD çevirin

1.000 uyu
39,24 aud

1.00000 UYU = 0.03924 AUD

00:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.076489.34791.450611.652310.9478218.3569
1 GBP1.1693611.25865104.4761.696221.932071.1083421.465
1 USD0.929050.794502183.00621.347651.535040.8805517.054
1 INR0.01119220.00957160.012047310.01623550.0184930.01060820.205455

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Uruguay pesosundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Avustralya Doları
1 UYU0.03924 AUD
5 UYU0.19622 AUD
10 UYU0.39244 AUD
20 UYU0.78488 AUD
50 UYU1.96221 AUD
100 UYU3.92442 AUD
250 UYU9.81105 AUD
500 UYU19.62210 AUD
1000 UYU39.24420 AUD
2000 UYU78.48840 AUD
5000 UYU196.22100 AUD
10000 UYU392.44200 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Uruguay Pesosu
1 AUD25.48150 UYU
5 AUD127.40750 UYU
10 AUD254.81500 UYU
20 AUD509.63000 UYU
50 AUD1274.07500 UYU
100 AUD2548.15000 UYU
250 AUD6370.37500 UYU
500 AUD12740.75000 UYU
1000 AUD25481.50000 UYU
2000 AUD50963.00000 UYU
5000 AUD127407.50000 UYU
10000 AUD254815.00000 UYU