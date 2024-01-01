Uruguay pesosundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile UYU → GBP çevirin

1.000 uyu
20,31 gbp

1.00000 UYU = 0.02031 GBP

00:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.0763589.34021.450651.652490.9478918.3554
1 GBP1.1692411.2585104.4591.696141.932141.1083121.4617
1 USD0.929050.794597183.00291.347751.535270.8806517.0534
1 INR0.01119320.009573120.012047810.01623740.01849660.01060990.205455

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Uruguay pesosundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / İngiliz Pound Sterlini
1 UYU0.02031 GBP
5 UYU0.10157 GBP
10 UYU0.20314 GBP
20 UYU0.40629 GBP
50 UYU1.01572 GBP
100 UYU2.03144 GBP
250 UYU5.07860 GBP
500 UYU10.15720 GBP
1000 UYU20.31440 GBP
2000 UYU40.62880 GBP
5000 UYU101.57200 GBP
10000 UYU203.14400 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Uruguay Pesosu
1 GBP49.22620 UYU
5 GBP246.13100 UYU
10 GBP492.26200 UYU
20 GBP984.52400 UYU
50 GBP2461.31000 UYU
100 GBP4922.62000 UYU
250 GBP12306.55000 UYU
500 GBP24613.10000 UYU
1000 GBP49226.20000 UYU
2000 GBP98452.40000 UYU
5000 GBP246131.00000 UYU
10000 GBP492262.00000 UYU