5 Uruguay pesosundan İngiliz sterlinine
Reel döviz kuru ile UYU → GBP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uruguay pesosundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Uruguay Pesosu
|1 GBP
|46.94270 UYU
|5 GBP
|234.71350 UYU
|10 GBP
|469.42700 UYU
|20 GBP
|938.85400 UYU
|50 GBP
|2347.13500 UYU
|100 GBP
|4694.27000 UYU
|250 GBP
|11735.67500 UYU
|500 GBP
|23471.35000 UYU
|1000 GBP
|46942.70000 UYU
|2000 GBP
|93885.40000 UYU
|5000 GBP
|234713.50000 UYU
|10000 GBP
|469427.00000 UYU