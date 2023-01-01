10 Uruguay pesosundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile UYU → GBP çevirin

10 uyu
0.21 gbp

1.00000 UYU = 0.02130 GBP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UYU → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 GBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / İngiliz Pound Sterlini
1 UYU0.02130 GBP
5 UYU0.10651 GBP
10 UYU0.21303 GBP
20 UYU0.42605 GBP
50 UYU1.06513 GBP
100 UYU2.13026 GBP
250 UYU5.32565 GBP
500 UYU10.65130 GBP
1000 UYU21.30260 GBP
2000 UYU42.60520 GBP
5000 UYU106.51300 GBP
10000 UYU213.02600 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Uruguay Pesosu
1 GBP46.94270 UYU
5 GBP234.71350 UYU
10 GBP469.42700 UYU
20 GBP938.85400 UYU
50 GBP2347.13500 UYU
100 GBP4694.27000 UYU
250 GBP11735.67500 UYU
500 GBP23471.35000 UYU
1000 GBP46942.70000 UYU
2000 GBP93885.40000 UYU
5000 GBP234713.50000 UYU
10000 GBP469427.00000 UYU