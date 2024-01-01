Uruguay pesosundan Euroya

Reel döviz kuru ile UYU → EUR çevirin

1.000 uyu
23,75 eur

1.00000 UYU = 0.02375 EUR

00:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.0763589.34021.450651.652240.94783518.3549
1 GBP1.1692411.25855104.4631.696211.931921.1082421.4619
1 USD0.929050.794565183.00291.347751.535040.880617.0529
1 INR0.01119320.009572740.012047810.01623740.01849380.01060930.205449

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Euro
1 UYU0.02375 EUR
5 UYU0.11876 EUR
10 UYU0.23752 EUR
20 UYU0.47504 EUR
50 UYU1.18761 EUR
100 UYU2.37522 EUR
250 UYU5.93805 EUR
500 UYU11.87610 EUR
1000 UYU23.75220 EUR
2000 UYU47.50440 EUR
5000 UYU118.76100 EUR
10000 UYU237.52200 EUR
Çevrim kurları Euro / Uruguay Pesosu
1 EUR42.10140 UYU
5 EUR210.50700 UYU
10 EUR421.01400 UYU
20 EUR842.02800 UYU
50 EUR2105.07000 UYU
100 EUR4210.14000 UYU
250 EUR10525.35000 UYU
500 EUR21050.70000 UYU
1000 EUR42101.40000 UYU
2000 EUR84202.80000 UYU
5000 EUR210507.00000 UYU
10000 EUR421014.00000 UYU