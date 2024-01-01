5 уругвайских песо в китайские юани

Сконвертируйте UYU в CNY по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = ¥0,1705 CNY

Среднерыночный курс в 08:26
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График изменения обменного курса UYU к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 UYU в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17360,1779
Низкий0,17030,1669
В среднем0,17120,1725
Изменение0.11%-3.74%
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Соотношение 1 UYU к CNY

За последние 30 дней максимальный курс UYU к CNY составил 0,1736, а минимальный — 0,1703. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1712. Изменение курса UYU к CNY в процентном соотношении составило 0.11.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к CNY составил 0,1779, а минимальный — 0,1669. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1725. Изменение курса UYU к CNY в процентном соотношении составило -3.74.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06890,1431,4881,6230,93821,639
1 GBP1,20711,289108,8011,7951,9591,13326,118
1 USD0,9360,776184,3911,3931,520,87820,259
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Китайский юань RMB
1 UYU0,17047 CNY
5 UYU0,85237 CNY
10 UYU1,70474 CNY
20 UYU3,40948 CNY
50 UYU8,52370 CNY
100 UYU17,04740 CNY
250 UYU42,61850 CNY
500 UYU85,23700 CNY
1000 UYU170,47400 CNY
2000 UYU340,94800 CNY
5000 UYU852,37000 CNY
10000 UYU1 704,74000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Уругвайское песо
1 CNY5,86599 UYU
5 CNY29,32995 UYU
10 CNY58,65990 UYU
20 CNY117,31980 UYU
50 CNY293,29950 UYU
100 CNY586,59900 UYU
250 CNY1 466,49750 UYU
500 CNY2 932,99500 UYU
1000 CNY5 865,99000 UYU
2000 CNY11 731,98000 UYU
5000 CNY29 329,95000 UYU
10000 CNY58 659,90000 UYU