Avustralya dolarından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile AUD → UYU çevirin

1.000 aud
25.066,70 uyu

1,000 AUD = 25,07 UYU

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,80383,6090,941,684153,2651,3771,362
1 GBP1,2451104,0941,172,097190,8151,7151,695
1 INR0,0120,0110,0110,021,8330,0160,016
1 EUR1,0640,85588,96911,792163,0851,4661,449

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Avustralya dolarından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AUD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AUD → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Avustralya doları için en iyi döviz çiftleri

AUD → USD

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AUD → EUR

AUD → NZD

AUD → JPY

AUD → CAD

AUD → SGD

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Çevrim kurları Avustralya Doları / Uruguay Pesosu
1 AUD25,06670 UYU
5 AUD125,33350 UYU
10 AUD250,66700 UYU
20 AUD501,33400 UYU
50 AUD1.253,33500 UYU
100 AUD2.506,67000 UYU
250 AUD6.266,67500 UYU
500 AUD12.533,35000 UYU
1000 AUD25.066,70000 UYU
2000 AUD50.133,40000 UYU
5000 AUD125.333,50000 UYU
10000 AUD250.667,00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Avustralya Doları
1 UYU0,03989 AUD
5 UYU0,19947 AUD
10 UYU0,39894 AUD
20 UYU0,79787 AUD
50 UYU1,99468 AUD
100 UYU3,98935 AUD
250 UYU9,97337 AUD
500 UYU19,94675 AUD
1000 UYU39,89350 AUD
2000 UYU79,78700 AUD
5000 UYU199,46750 AUD
10000 UYU398,93500 AUD