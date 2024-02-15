Türk lirasından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile TRY → UYU çevirin

1.000 try
1.269,70 uyu

1.00000 TRY = 1.26970 UYU

23:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793367278.9783.00881.346153.6728530.8979
1 EUR1.0775510.85492300.60489.44611.450543.9576833.294
1 GBP1.260451.16971351.628104.6281.696754.6294438.9453
1 PKR0.003584610.003326630.0028439210.2975550.004825430.01316580.110757

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Uruguay Pesosu
1 TRY1.26970 UYU
5 TRY6.34850 UYU
10 TRY12.69700 UYU
20 TRY25.39400 UYU
50 TRY63.48500 UYU
100 TRY126.97000 UYU
250 TRY317.42500 UYU
500 TRY634.85000 UYU
1000 TRY1269.70000 UYU
2000 TRY2539.40000 UYU
5000 TRY6348.50000 UYU
10000 TRY12697.00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Türk Lirası
1 UYU0.78759 TRY
5 UYU3.93794 TRY
10 UYU7.87588 TRY
20 UYU15.75176 TRY
50 UYU39.37940 TRY
100 UYU78.75880 TRY
250 UYU196.89700 TRY
500 UYU393.79400 TRY
1000 UYU787.58800 TRY
2000 UYU1575.17600 TRY
5000 UYU3937.94000 TRY
10000 UYU7875.88000 TRY