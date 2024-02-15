Hong Kong dolarından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile HKD → UYU çevirin

1.000 hkd
5.010,14 uyu

1.00000 HKD = 5.01014 UYU

05:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19360.7958931.347551.541660.93221.3544583.017
1 CNY0.13901210.1106390.1873260.214310.1295850.18828511.5404
1 GBP1.256459.038411.693131.937021.171291.7018104.307
1 SGD0.7420875.338280.59062211.144050.6917621.0051261.6059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Uruguay Pesosu
100 HKD501.01400 UYU
200 HKD1002.02800 UYU
300 HKD1503.04200 UYU
500 HKD2505.07000 UYU
1000 HKD5010.14000 UYU
2000 HKD10020.28000 UYU
2500 HKD12525.35000 UYU
3000 HKD15030.42000 UYU
4000 HKD20040.56000 UYU
5000 HKD25050.70000 UYU
10000 HKD50101.40000 UYU
20000 HKD100202.80000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Hong Kong Doları
1 UYU0.19959 HKD
5 UYU0.99797 HKD
10 UYU1.99595 HKD
20 UYU3.99190 HKD
50 UYU9.97975 HKD
100 UYU19.95950 HKD
250 UYU49.89875 HKD
500 UYU99.79750 HKD
1000 UYU199.59500 HKD
2000 UYU399.19000 HKD
5000 UYU997.97500 HKD
10000 UYU1995.95000 HKD