2000 Uruguay pesosundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile UYU → ILS çevirin

2000 uyu
198.14 ils

1.00000 UYU = 0.09907 ILS

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UYU → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 ILS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 UYU0.09907 ILS
5 UYU0.49534 ILS
10 UYU0.99068 ILS
20 UYU1.98136 ILS
50 UYU4.95340 ILS
100 UYU9.90680 ILS
250 UYU24.76700 ILS
500 UYU49.53400 ILS
1000 UYU99.06800 ILS
2000 UYU198.13600 ILS
5000 UYU495.34000 ILS
10000 UYU990.68000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Uruguay Pesosu
1 ILS10.09410 UYU
5 ILS50.47050 UYU
10 ILS100.94100 UYU
20 ILS201.88200 UYU
50 ILS504.70500 UYU
100 ILS1009.41000 UYU
250 ILS2523.52500 UYU
500 ILS5047.05000 UYU
1000 ILS10094.10000 UYU
2000 ILS20188.20000 UYU
5000 ILS50470.50000 UYU
10000 ILS100941.00000 UYU