يورو إلى بيزو أوروغواي

تحويل EUR إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
40569.10 uyu

1.00000 EUR = 40.56910 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / البيزو االأوروجواي
1 EUR40.56910 UYU
5 EUR202.84550 UYU
10 EUR405.69100 UYU
20 EUR811.38200 UYU
50 EUR2028.45500 UYU
100 EUR4056.91000 UYU
250 EUR10142.27500 UYU
500 EUR20284.55000 UYU
1000 EUR40569.10000 UYU
2000 EUR81138.20000 UYU
5000 EUR202845.50000 UYU
10000 EUR405691.00000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / اليورو
1 UYU0.02465 EUR
5 UYU0.12325 EUR
10 UYU0.24649 EUR
20 UYU0.49299 EUR
50 UYU1.23246 EUR
100 UYU2.46493 EUR
250 UYU6.16233 EUR
500 UYU12.32465 EUR
1000 UYU24.64930 EUR
2000 UYU49.29860 EUR
5000 UYU123.24650 EUR
10000 UYU246.49300 EUR