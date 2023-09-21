دولار أمريكي إلى بيزو أوروغواي

تحويل USD إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
38145 uyu

1.00000 USD = 38.14500 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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USD إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 UYU
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655540.957618.2081
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.916961.1088521.0833
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556540.9003517.1193
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877050.01085740.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / البيزو االأوروجواي
1 USD38.14500 UYU
5 USD190.72500 UYU
10 USD381.45000 UYU
20 USD762.90000 UYU
50 USD1907.25000 UYU
100 USD3814.50000 UYU
250 USD9536.25000 UYU
500 USD19072.50000 UYU
1000 USD38145.00000 UYU
2000 USD76290.00000 UYU
5000 USD190725.00000 UYU
10000 USD381450.00000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / دولار أمريكي
1 UYU0.02622 USD
5 UYU0.13108 USD
10 UYU0.26216 USD
20 UYU0.52432 USD
50 UYU1.31079 USD
100 UYU2.62158 USD
250 UYU6.55395 USD
500 UYU13.10790 USD
1000 UYU26.21580 USD
2000 UYU52.43160 USD
5000 UYU131.07900 USD
10000 UYU262.15800 USD