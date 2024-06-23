ألف يورو إلى بيزو أوروغواي

تحويل EUR إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 eur
42,371 uyu

€1.000 EUR = $U42.37 UYU

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اليورو / البيزو االأوروجواي
1 EUR٤٢٫٣٧١٠٠ UYU
5 EUR٢١١٫٨٥٥٠٠ UYU
10 EUR٤٢٣٫٧١٠٠٠ UYU
20 EUR٨٤٧٫٤٢٠٠٠ UYU
50 EUR٢٬١١٨٫٥٥٠٠٠ UYU
100 EUR٤٬٢٣٧٫١٠٠٠٠ UYU
250 EUR١٠٬٥٩٢٫٧٥٠٠٠ UYU
500 EUR٢١٬١٨٥٫٥٠٠٠٠ UYU
1000 EUR٤٢٬٣٧١٫٠٠٠٠٠ UYU
2000 EUR٨٤٬٧٤٢٫٠٠٠٠٠ UYU
5000 EUR٢١١٬٨٥٥٫٠٠٠٠٠ UYU
10000 EUR٤٢٣٬٧١٠٫٠٠٠٠٠ UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / اليورو
1 UYU٠٫٠٢٣٦٠ EUR
5 UYU٠٫١١٨٠١ EUR
10 UYU٠٫٢٣٦٠١ EUR
20 UYU٠٫٤٧٢٠٢ EUR
50 UYU١٫١٨٠٠٥ EUR
100 UYU٢٫٣٦٠١٠ EUR
250 UYU٥٫٩٠٠٢٥ EUR
500 UYU١١٫٨٠٠٥٠ EUR
1000 UYU٢٣٫٦٠١٠٠ EUR
2000 UYU٤٧٫٢٠٢٠٠ EUR
5000 UYU١١٨٫٠٠٥٠٠ EUR
10000 UYU٢٣٦٫٠١٠٠٠ EUR