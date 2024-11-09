Чешские кроны в уругвайские песо

Сконвертируйте CZK в UYU по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = $U1,789 UYU

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к UYU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UYU
1 CZK в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,79911,8793
Низкий1,75131,7405
В среднем1,78281,7957
Изменение-0.58%2.77%
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Соотношение 1 CZK к UYU

За последние 30 дней максимальный курс CZK к UYU составил 1,7991, а минимальный — 1,7513. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7828. Изменение курса CZK к UYU в процентном соотношении составило -0.58.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к UYU составил 1,8793, а минимальный — 1,7405. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7957. Изменение курса CZK к UYU в процентном соотношении составило 2.77.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Уругвайское песо
1 CZK1,78874 UYU
5 CZK8,94370 UYU
10 CZK17,88740 UYU
20 CZK35,77480 UYU
50 CZK89,43700 UYU
100 CZK178,87400 UYU
250 CZK447,18500 UYU
500 CZK894,37000 UYU
1000 CZK1 788,74000 UYU
2000 CZK3 577,48000 UYU
5000 CZK8 943,70000 UYU
10000 CZK17 887,40000 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Чешская крона
1 UYU0,55905 CZK
5 UYU2,79526 CZK
10 UYU5,59052 CZK
20 UYU11,18104 CZK
50 UYU27,95260 CZK
100 UYU55,90520 CZK
250 UYU139,76300 CZK
500 UYU279,52600 CZK
1000 UYU559,05200 CZK
2000 UYU1 118,10400 CZK
5000 UYU2 795,26000 CZK
10000 UYU5 590,52000 CZK