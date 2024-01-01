История обменного курса чешская крона–уругвайские песо

Обменный курс чешские кроны/уругвайские песо сейчас составляет 1,789, отражая изменение в размере 0.511% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.514% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/уругвайские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,797, и минимумом, равным 1,754, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.051%.