10 тысяч уругвайских песо в чешские кроны

Сконвертируйте UYU в CZK по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = Kč0,5608 CZK

Среднерыночный курс в 08:30
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График изменения обменного курса UYU к CZK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CZK
1 UYU в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,57100,5710
Низкий0,55610,5321
В среднем0,56120,5567
Изменение0.58%-1.08%
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Соотношение 1 UYU к CZK

За последние 30 дней максимальный курс UYU к CZK составил 0,5710, а минимальный — 0,5561. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5612. Изменение курса UYU к CZK в процентном соотношении составило 0.58.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к CZK составил 0,5710, а минимальный — 0,5321. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5567. Изменение курса UYU к CZK в процентном соотношении составило -1.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,1731,4881,6240,93921,643
1 GBP1,20711,29108,8231,7961,961,13326,12
1 USD0,9360,775184,3881,3931,520,87920,255
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Чешская крона
1 UYU0,56082 CZK
5 UYU2,80409 CZK
10 UYU5,60818 CZK
20 UYU11,21636 CZK
50 UYU28,04090 CZK
100 UYU56,08180 CZK
250 UYU140,20450 CZK
500 UYU280,40900 CZK
1000 UYU560,81800 CZK
2000 UYU1 121,63600 CZK
5000 UYU2 804,09000 CZK
10000 UYU5 608,18000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Уругвайское песо
1 CZK1,78311 UYU
5 CZK8,91555 UYU
10 CZK17,83110 UYU
20 CZK35,66220 UYU
50 CZK89,15550 UYU
100 CZK178,31100 UYU
250 CZK445,77750 UYU
500 CZK891,55500 UYU
1000 CZK1 783,11000 UYU
2000 CZK3 566,22000 UYU
5000 CZK8 915,55000 UYU
10000 CZK17 831,10000 UYU