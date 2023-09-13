Румынские леи в уругвайские песо

Сконвертируйте RON в UYU по реальному обменному курсу

1 000 ron
8 231,69 uyu

1.00000 RON = 8.23169 UYU

Среднерыночный курс в 5:13 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса RON к UYU

1 мин. назад 1 RON → 0 UYU
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.0750589.12061.457021.676490.9581518.5271
1GBP1.1620511.2493103.5661.693181.948231.1134221.5301
1USD0.93020.800448182.8991.35531.559450.891317.2337
1INR0.01122080.00965570.012062910.01634880.01881150.01075160.207888

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Уругвайское песо
1 RON8.23169 UYU
5 RON41.15845 UYU
10 RON82.31690 UYU
20 RON164.63380 UYU
50 RON411.58450 UYU
100 RON823.16900 UYU
250 RON2057.92250 UYU
500 RON4115.84500 UYU
1000 RON8231.69000 UYU
2000 RON16463.38000 UYU
5000 RON41158.45000 UYU
10000 RON82316.90000 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Румынский лей
1 UYU0.12148 RON
5 UYU0.60741 RON
10 UYU1.21482 RON
20 UYU2.42964 RON
50 UYU6.07410 RON
100 UYU12.14820 RON
250 UYU30.37050 RON
500 UYU60.74100 RON
1000 UYU121.48200 RON
2000 UYU242.96400 RON
5000 UYU607.41000 RON
10000 UYU1214.82000 RON