500 уругвайских песо в румынские леи

Сконвертируйте UYU в RON по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = L0,1105 RON

Среднерыночный курс в 09:30
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График изменения обменного курса UYU к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 UYU в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11200,1125
Низкий0,10940,1056
В среднем0,11040,1100
Изменение0.87%-1.31%
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Соотношение 1 UYU к RON

За последние 30 дней максимальный курс UYU к RON составил 0,1120, а минимальный — 0,1094. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1104. Изменение курса UYU к RON в процентном соотношении составило 0.87.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к RON составил 0,1125, а минимальный — 0,1056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1100. Изменение курса UYU к RON в процентном соотношении составило -1.31.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06790,041,4871,6220,93821,646
1 GBP1,20811,289108,7481,7961,9591,13326,143
1 USD0,9370,776184,3821,3931,520,87920,286
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Румынский лей
1 UYU0,11054 RON
5 UYU0,55269 RON
10 UYU1,10539 RON
20 UYU2,21078 RON
50 UYU5,52695 RON
100 UYU11,05390 RON
250 UYU27,63475 RON
500 UYU55,26950 RON
1000 UYU110,53900 RON
2000 UYU221,07800 RON
5000 UYU552,69500 RON
10000 UYU1 105,39000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Уругвайское песо
1 RON9,04657 UYU
5 RON45,23285 UYU
10 RON90,46570 UYU
20 RON180,93140 UYU
50 RON452,32850 UYU
100 RON904,65700 UYU
250 RON2 261,64250 UYU
500 RON4 523,28500 UYU
1000 RON9 046,57000 UYU
2000 RON18 093,14000 UYU
5000 RON45 232,85000 UYU
10000 RON90 465,70000 UYU