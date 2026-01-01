الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليلانغيني سوازيلندي

حوّل CZK إلى SZL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.7767 SZL

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى SZL،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى SZL متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى SZL اليوم

CZKSZL
1 CZK0.78 SZL
5 CZK3.88 SZL
10 CZK7.77 SZL
20 CZK15.53 SZL
50 CZK38.83 SZL
100 CZK77.67 SZL
250 CZK194.16 SZL
500 CZK388.33 SZL
1000 CZK776.65 SZL
2000 CZK1,553.30 SZL
5000 CZK3,883.26 SZL
10000 CZK7,766.52 SZL
SZLCZK
1 SZL1.29 CZK
5 SZL6.44 CZK
10 SZL12.88 CZK
20 SZL25.75 CZK
50 SZL64.38 CZK
100 SZL128.76 CZK
250 SZL321.90 CZK
500 SZL643.79 CZK
1000 SZL1,287.58 CZK
2000 SZL2,575.16 CZK
5000 SZL6,437.90 CZK
10000 SZL12,875.80 CZK

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