الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل CZK إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٨٬٢٤٤٫٦٦ szl

1.00000 CZK = 0.82447 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 9:10 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CZK إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 SZL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.06688.63791.438571.664320.967418.2374
1GBP1.1540711.2303102.2991.660291.920841.1164521.0483
1USD0.93810.81281183.151.34951.561280.907517.1083
1INR0.01128190.009775220.012026510.01622970.01877670.0109140.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Swazi Lilangeni
1 CZK0.82447 SZL
5 CZK4.12233 SZL
10 CZK8.24466 SZL
20 CZK16.48932 SZL
50 CZK41.22330 SZL
100 CZK82.44660 SZL
250 CZK206.11650 SZL
500 CZK412.23300 SZL
1000 CZK824.46600 SZL
2000 CZK1648.93200 SZL
5000 CZK4122.33000 SZL
10000 CZK8244.66000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / الجمهورية التشيكية كورونا
1 SZL1.21291 CZK
5 SZL6.06455 CZK
10 SZL12.12910 CZK
20 SZL24.25820 CZK
50 SZL60.64550 CZK
100 SZL121.29100 CZK
250 SZL303.22750 CZK
500 SZL606.45500 CZK
1000 SZL1212.91000 CZK
2000 SZL2425.82000 CZK
5000 SZL6064.55000 CZK
10000 SZL12129.10000 CZK