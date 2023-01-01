دولار أمريكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل USD إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٨٬٩٠٥٫٥٠ szl

1.00000 USD = 18.90550 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:26 UTC
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USD إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Swazi Lilangeni
1 USD18.90550 SZL
5 USD94.52750 SZL
10 USD189.05500 SZL
20 USD378.11000 SZL
50 USD945.27500 SZL
100 USD1890.55000 SZL
250 USD4726.37500 SZL
500 USD9452.75000 SZL
1000 USD18905.50000 SZL
2000 USD37811.00000 SZL
5000 USD94527.50000 SZL
10000 USD189055.00000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / دولار أمريكي
1 SZL0.05289 USD
5 SZL0.26447 USD
10 SZL0.52895 USD
20 SZL1.05789 USD
50 SZL2.64474 USD
100 SZL5.28947 USD
250 SZL13.22368 USD
500 SZL26.44735 USD
1000 SZL52.89470 USD
2000 SZL105.78940 USD
5000 SZL264.47350 USD
10000 SZL528.94700 USD