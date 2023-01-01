روبية إندونيسية إلى ليلانغيني سوازيلندي
تحويل IDR إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ليلانغيني سوازيلندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Swazi Lilangeni / الروبية الإندونيسية
|1 SZL
|814.35400 IDR
|5 SZL
|4071.77000 IDR
|10 SZL
|8143.54000 IDR
|20 SZL
|16287.08000 IDR
|50 SZL
|40717.70000 IDR
|100 SZL
|81435.40000 IDR
|250 SZL
|203588.50000 IDR
|500 SZL
|407177.00000 IDR
|1000 SZL
|814354.00000 IDR
|2000 SZL
|1628708.00000 IDR
|5000 SZL
|4071770.00000 IDR
|10000 SZL
|8143540.00000 IDR