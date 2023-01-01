يوان صيني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل CNY إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
2575.02 szl

1.00000 CNY = 2.57502 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0660588.621.437941.662460.964718.2055
1GBP1.1554711.2317102.391.661381.920781.1146821.0344
1USD0.938050.811886183.12931.348851.559450.904917.0775
1INR0.01128410.009766540.012029510.01622590.01875940.01088550.205433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Swazi Lilangeni
1 CNY2.57502 SZL
5 CNY12.87510 SZL
10 CNY25.75020 SZL
20 CNY51.50040 SZL
50 CNY128.75100 SZL
100 CNY257.50200 SZL
250 CNY643.75500 SZL
500 CNY1287.51000 SZL
1000 CNY2575.02000 SZL
2000 CNY5150.04000 SZL
5000 CNY12875.10000 SZL
10000 CNY25750.20000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Chinese Yuan RMB
1 SZL0.38835 CNY
5 SZL1.94173 CNY
10 SZL3.88346 CNY
20 SZL7.76692 CNY
50 SZL19.41730 CNY
100 SZL38.83460 CNY
250 SZL97.08650 CNY
500 SZL194.17300 CNY
1000 SZL388.34600 CNY
2000 SZL776.69200 CNY
5000 SZL1941.73000 CNY
10000 SZL3883.46000 CNY