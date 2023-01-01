يورو إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل EUR إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
20091.40 szl

1.00000 EUR = 20.09140 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:42 UTC
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EUR إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.434051.655540.957618.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.66051.916961.1088521.0888
1USD0.94020.811985182.9251.34831.556540.900317.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625930.01877050.01085680.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Swazi Lilangeni
1 EUR20.09140 SZL
5 EUR100.45700 SZL
10 EUR200.91400 SZL
20 EUR401.82800 SZL
50 EUR1004.57000 SZL
100 EUR2009.14000 SZL
250 EUR5022.85000 SZL
500 EUR10045.70000 SZL
1000 EUR20091.40000 SZL
2000 EUR40182.80000 SZL
5000 EUR100457.00000 SZL
10000 EUR200914.00000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / اليورو
1 SZL0.04977 EUR
5 SZL0.24886 EUR
10 SZL0.49772 EUR
20 SZL0.99545 EUR
50 SZL2.48862 EUR
100 SZL4.97725 EUR
250 SZL12.44312 EUR
500 SZL24.88625 EUR
1000 SZL49.77250 EUR
2000 SZL99.54500 EUR
5000 SZL248.86250 EUR
10000 SZL497.72500 EUR