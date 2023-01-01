شيكل إسرائيلي جديد إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل ILS إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٬٩٤٨٫٢٣ szl

1.00000 ILS = 4.94823 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:4 UTC
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ILS إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065988.60721.438271.659890.962818.309
1GBP1.1531411.2291102.1741.658491.914041.1102421.1123
1USD0.93820.813603183.1291.349351.557270.903317.177
1INR0.01128580.009787240.012029510.0162320.01873320.01086620.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Swazi Lilangeni
1 ILS4.94823 SZL
5 ILS24.74115 SZL
10 ILS49.48230 SZL
20 ILS98.96460 SZL
50 ILS247.41150 SZL
100 ILS494.82300 SZL
250 ILS1237.05750 SZL
500 ILS2474.11500 SZL
1000 ILS4948.23000 SZL
2000 ILS9896.46000 SZL
5000 ILS24741.15000 SZL
10000 ILS49482.30000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Israeli New Sheqel
1 SZL0.20209 ILS
5 SZL1.01046 ILS
10 SZL2.02093 ILS
20 SZL4.04186 ILS
50 SZL10.10465 ILS
100 SZL20.20930 ILS
250 SZL50.52325 ILS
500 SZL101.04650 ILS
1000 SZL202.09300 ILS
2000 SZL404.18600 ILS
5000 SZL1010.46500 ILS
10000 SZL2020.93000 ILS