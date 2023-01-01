دولار أسترالي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل AUD إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
12142.70 szl

1.00000 AUD = 12.14270 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:4 UTC
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AUD إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.43421.656470.9572518.2184
1GBP1.1582811.23235102.1931.661211.918651.1087621.102
1USD0.939850.811458182.9251.3481.55690.899717.1234
1INR0.01133430.009785440.012059110.01625570.01877490.01084960.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Swazi Lilangeni
1 AUD12.14270 SZL
5 AUD60.71350 SZL
10 AUD121.42700 SZL
20 AUD242.85400 SZL
50 AUD607.13500 SZL
100 AUD1214.27000 SZL
250 AUD3035.67500 SZL
500 AUD6071.35000 SZL
1000 AUD12142.70000 SZL
2000 AUD24285.40000 SZL
5000 AUD60713.50000 SZL
10000 AUD121427.00000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / دولار أسترالي
1 SZL0.08235 AUD
5 SZL0.41177 AUD
10 SZL0.82354 AUD
20 SZL1.64708 AUD
50 SZL4.11770 AUD
100 SZL8.23541 AUD
250 SZL20.58853 AUD
500 SZL41.17705 AUD
1000 SZL82.35410 AUD
2000 SZL164.70820 AUD
5000 SZL411.77050 AUD
10000 SZL823.54100 AUD