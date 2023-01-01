فرنك سويسري إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل CHF إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢١٬٠٢٥٫٧٠ szl

1.00000 CHF = 21.02570 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:20 UTC
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CHF إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.434761.657940.9571518.2195
1GBP1.1581411.23185102.1511.661641.920121.1085221.1006
1USD0.940150.811787182.9251.34891.558720.899917.1292
1INR0.01133750.009789410.012059110.01626650.01879680.0108520.206563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Swazi Lilangeni
1 CHF21.02570 SZL
5 CHF105.12850 SZL
10 CHF210.25700 SZL
20 CHF420.51400 SZL
50 CHF1051.28500 SZL
100 CHF2102.57000 SZL
250 CHF5256.42500 SZL
500 CHF10512.85000 SZL
1000 CHF21025.70000 SZL
2000 CHF42051.40000 SZL
5000 CHF105128.50000 SZL
10000 CHF210257.00000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / الفرنك السويسري
1 SZL0.04756 CHF
5 SZL0.23780 CHF
10 SZL0.47561 CHF
20 SZL0.95122 CHF
50 SZL2.37805 CHF
100 SZL4.75609 CHF
250 SZL11.89023 CHF
500 SZL23.78045 CHF
1000 SZL47.56090 CHF
2000 SZL95.12180 CHF
5000 SZL237.80450 CHF
10000 SZL475.60900 CHF