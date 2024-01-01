Yeni İsrail şekelinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile ILS → SZL çevirin

1.000 ils
5.226,77 szl

1.00000 ILS = 5.22677 SZL

06:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0731589.0841.453421.653290.94935518.3344
1 GBP1.1713411.25705104.351.702491.93661.1120221.4763
1 USD0.93180.795513183.01171.354351.540590.884617.0847
1 INR0.01122540.009583150.012046510.01631520.01855880.01065630.205811

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Yeni İsrail şekelinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

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ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Svaziland Lilangenisi
1 ILS5.22677 SZL
5 ILS26.13385 SZL
10 ILS52.26770 SZL
20 ILS104.53540 SZL
50 ILS261.33850 SZL
100 ILS522.67700 SZL
250 ILS1306.69250 SZL
500 ILS2613.38500 SZL
1000 ILS5226.77000 SZL
2000 ILS10453.54000 SZL
5000 ILS26133.85000 SZL
10000 ILS52267.70000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Yeni İsrail Şekeli
1 SZL0.19132 ILS
5 SZL0.95661 ILS
10 SZL1.91323 ILS
20 SZL3.82646 ILS
50 SZL9.56615 ILS
100 SZL19.13230 ILS
250 SZL47.83075 ILS
500 SZL95.66150 ILS
1000 SZL191.32300 ILS
2000 SZL382.64600 ILS
5000 SZL956.61500 ILS
10000 SZL1913.23000 ILS