Türk lirasından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile TRY → SZL çevirin

1.000 try
614,96 szl

1.00000 TRY = 0.61496 SZL

23:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0776589.45161.450621.650940.94788518.3667
1 GBP1.1696211.26045104.6251.696691.930981.1086721.4822
1 USD0.927950.793367183.00621.34611.531980.8796517.0433
1 INR0.01117920.009557930.012047310.01621690.01845620.01059740.205326

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Svaziland Lilangenisi
1 TRY0.61496 SZL
5 TRY3.07478 SZL
10 TRY6.14956 SZL
20 TRY12.29912 SZL
50 TRY30.74780 SZL
100 TRY61.49560 SZL
250 TRY153.73900 SZL
500 TRY307.47800 SZL
1000 TRY614.95600 SZL
2000 TRY1229.91200 SZL
5000 TRY3074.78000 SZL
10000 TRY6149.56000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Türk Lirası
1 SZL1.62613 TRY
5 SZL8.13065 TRY
10 SZL16.26130 TRY
20 SZL32.52260 TRY
50 SZL81.30650 TRY
100 SZL162.61300 TRY
250 SZL406.53250 TRY
500 SZL813.06500 TRY
1000 SZL1626.13000 TRY
2000 SZL3252.26000 TRY
5000 SZL8130.65000 TRY
10000 SZL16261.30000 TRY