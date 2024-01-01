Norveç kronundan Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile NOK → SZL çevirin

1.000 nok
1.801,79 szl

1.00000 NOK = 1.80179 SZL

15:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555151.0769589.40471.452751.651640.94766518.3789
1 GBP1.1688911.25885104.5051.698131.93061.1077121.4832
1 USD0.928550.794376183.01661.348951.533620.8799517.0657
1 INR0.01118510.009568880.012045810.01624920.01847370.01059970.20557

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Svaziland Lilangenisi
1 NOK1.80179 SZL
5 NOK9.00895 SZL
10 NOK18.01790 SZL
20 NOK36.03580 SZL
50 NOK90.08950 SZL
100 NOK180.17900 SZL
250 NOK450.44750 SZL
500 NOK900.89500 SZL
1000 NOK1801.79000 SZL
2000 NOK3603.58000 SZL
5000 NOK9008.95000 SZL
10000 NOK18017.90000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Norveç Kronu
1 SZL0.55500 NOK
5 SZL2.77502 NOK
10 SZL5.55003 NOK
20 SZL11.10006 NOK
50 SZL27.75015 NOK
100 SZL55.50030 NOK
250 SZL138.75075 NOK
500 SZL277.50150 NOK
1000 SZL555.00300 NOK
2000 SZL1110.00600 NOK
5000 SZL2775.01500 NOK
10000 SZL5550.03000 NOK