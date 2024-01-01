Singapur dolarından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile SGD → SZL çevirin

1.000 sgd
14.085,20 szl

1.00000 SGD = 14.08520 SZL

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0770589.40151.450841.651540.9474218.3652
1 GBP1.1696811.25975104.5671.696951.931691.1081821.4805
1 USD0.92850.793808183.00591.347051.533390.8796517.0514
1 INR0.01118550.009563280.012047310.01622840.01847330.01059740.205424

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Svaziland Lilangenisi
1 SGD14.08520 SZL
5 SGD70.42600 SZL
10 SGD140.85200 SZL
20 SGD281.70400 SZL
50 SGD704.26000 SZL
100 SGD1408.52000 SZL
250 SGD3521.30000 SZL
500 SGD7042.60000 SZL
1000 SGD14085.20000 SZL
2000 SGD28170.40000 SZL
5000 SGD70426.00000 SZL
10000 SGD140852.00000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Singapur Doları
1 SZL0.07100 SGD
5 SZL0.35498 SGD
10 SZL0.70997 SGD
20 SZL1.41993 SGD
50 SZL3.54983 SGD
100 SZL7.09967 SGD
250 SZL17.74917 SGD
500 SZL35.49835 SGD
1000 SZL70.99670 SGD
2000 SZL141.99340 SGD
5000 SZL354.98350 SGD
10000 SZL709.96700 SGD