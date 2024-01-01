bin Türk lirasından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile TRY → SZL çevirin

1.000 try
582,18 szl

1,000 TRY = 0,5822 SZL

02:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9131,4661,6440,97317,672
1 GBP1,1711,246104,011,7151,9241,13920,673
1 USD0,9390,803183,4791,3761,5440,91416,592
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Svaziland Lilangenisi
1 TRY0,58218 SZL
5 TRY2,91088 SZL
10 TRY5,82176 SZL
20 TRY11,64352 SZL
50 TRY29,10880 SZL
100 TRY58,21760 SZL
250 TRY145,54400 SZL
500 TRY291,08800 SZL
1000 TRY582,17600 SZL
2000 TRY1.164,35200 SZL
5000 TRY2.910,88000 SZL
10000 TRY5.821,76000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Türk Lirası
1 SZL1,71769 TRY
5 SZL8,58845 TRY
10 SZL17,17690 TRY
20 SZL34,35380 TRY
50 SZL85,88450 TRY
100 SZL171,76900 TRY
250 SZL429,42250 TRY
500 SZL858,84500 TRY
1000 SZL1.717,69000 TRY
2000 SZL3.435,38000 TRY
5000 SZL8.588,45000 TRY
10000 SZL17.176,90000 TRY