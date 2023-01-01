100 Yeni İsrail şekelinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile ILS → SZL çevirin

100 ils
496.54 szl

1.00000 ILS = 4.96537 SZL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → SZL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 SZL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Svaziland Lilangenisi
1 ILS4.96537 SZL
5 ILS24.82685 SZL
10 ILS49.65370 SZL
20 ILS99.30740 SZL
50 ILS248.26850 SZL
100 ILS496.53700 SZL
250 ILS1241.34250 SZL
500 ILS2482.68500 SZL
1000 ILS4965.37000 SZL
2000 ILS9930.74000 SZL
5000 ILS24826.85000 SZL
10000 ILS49653.70000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Yeni İsrail Şekeli
1 SZL0.20139 ILS
5 SZL1.00697 ILS
10 SZL2.01395 ILS
20 SZL4.02790 ILS
50 SZL10.06975 ILS
100 SZL20.13950 ILS
250 SZL50.34875 ILS
500 SZL100.69750 ILS
1000 SZL201.39500 ILS
2000 SZL402.79000 ILS
5000 SZL1006.97500 ILS
10000 SZL2013.95000 ILS