الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك قمري
حوّل CZK إلى KMF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من CZK إلى KMF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى KMF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من CZK إلى KMF اليوم
|CZK
|KMF
|1 CZK
|20 KMF
|5 CZK
|102 KMF
|10 CZK
|203 KMF
|20 CZK
|407 KMF
|50 CZK
|1,016 KMF
|100 CZK
|2,033 KMF
|250 CZK
|5,082 KMF
|500 CZK
|10,163 KMF
|1000 CZK
|20,327 KMF
|2000 CZK
|40,654 KMF
|5000 CZK
|101,634 KMF
|10000 CZK
|203,269 KMF
|KMF
|CZK
|1 KMF
|0.05 CZK
|5 KMF
|0.25 CZK
|10 KMF
|0.49 CZK
|20 KMF
|0.98 CZK
|50 KMF
|2.46 CZK
|100 KMF
|4.92 CZK
|250 KMF
|12.30 CZK
|500 KMF
|24.60 CZK
|1000 KMF
|49.20 CZK
|2000 KMF
|98.39 CZK
|5000 KMF
|245.98 CZK
|10000 KMF
|491.96 CZK