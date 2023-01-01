الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك قمري

تحويل CZK إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٢٠١٬٠٦٤ kmf

1.00000 CZK = 20.10640 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:5 UTC
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CZK إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065888.60161.438191.663620.966918.2265
1GBP1.1544711.23045102.2891.660371.920631.1162521.0422
1USD0.93830.812711183.13151.34941.560910.907217.1012
1INR0.01128650.009776210.012029110.01623210.01877650.01091280.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / فرنك جزر القمر
1 CZK20.10640 KMF
5 CZK100.53200 KMF
10 CZK201.06400 KMF
20 CZK402.12800 KMF
50 CZK1005.32000 KMF
100 CZK2010.64000 KMF
250 CZK5026.60000 KMF
500 CZK10053.20000 KMF
1000 CZK20106.40000 KMF
2000 CZK40212.80000 KMF
5000 CZK100532.00000 KMF
10000 CZK201064.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KMF0.04974 CZK
5 KMF0.24868 CZK
10 KMF0.49735 CZK
20 KMF0.99471 CZK
50 KMF2.48677 CZK
100 KMF4.97353 CZK
250 KMF12.43383 CZK
500 KMF24.86765 CZK
1000 KMF49.73530 CZK
2000 KMF99.47060 CZK
5000 KMF248.67650 CZK
10000 KMF497.35300 CZK