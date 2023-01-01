روبية هندية إلى فرنك قمري

تحويل INR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
55547 kmf

1.00000 INR = 5.55466 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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INR إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433461.654470.9571518.2105
1GBP1.1582111.23115102.0931.660211.916191.1085821.0911
1USD0.940750.812249182.9251.34851.556420.9004517.1312
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626170.0187690.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / فرنك جزر القمر
1 INR5.55466 KMF
5 INR27.77330 KMF
10 INR55.54660 KMF
20 INR111.09320 KMF
50 INR277.73300 KMF
100 INR555.46600 KMF
250 INR1388.66500 KMF
500 INR2777.33000 KMF
1000 INR5554.66000 KMF
2000 INR11109.32000 KMF
5000 INR27773.30000 KMF
10000 INR55546.60000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الروبية الهندية
1 KMF0.18003 INR
5 KMF0.90014 INR
10 KMF1.80029 INR
20 KMF3.60058 INR
50 KMF9.00145 INR
100 KMF18.00290 INR
250 KMF45.00725 INR
500 KMF90.01450 INR
1000 KMF180.02900 INR
2000 KMF360.05800 INR
5000 KMF900.14500 INR
10000 KMF1800.29000 INR