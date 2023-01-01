دولار أسترالي إلى فرنك قمري

تحويل AUD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٩٥٬٧٤١ kmf

1.00000 AUD = 295.74100 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:58 UTC
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AUD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433871.656720.957318.2139
1GBP1.1580111.23185102.1511.660531.918621.1085621.0932
1USD0.94010.811787182.9251.3481.557510.917.1232
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625570.01878220.01085320.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / فرنك جزر القمر
1 AUD295.74100 KMF
5 AUD1478.70500 KMF
10 AUD2957.41000 KMF
20 AUD5914.82000 KMF
50 AUD14787.05000 KMF
100 AUD29574.10000 KMF
250 AUD73935.25000 KMF
500 AUD147870.50000 KMF
1000 AUD295741.00000 KMF
2000 AUD591482.00000 KMF
5000 AUD1478705.00000 KMF
10000 AUD2957410.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار أسترالي
1 KMF0.00338 AUD
5 KMF0.01691 AUD
10 KMF0.03381 AUD
20 KMF0.06763 AUD
50 KMF0.16907 AUD
100 KMF0.33813 AUD
250 KMF0.84534 AUD
500 KMF1.69067 AUD
1000 KMF3.38134 AUD
2000 KMF6.76268 AUD
5000 KMF16.90670 AUD
10000 KMF33.81340 AUD