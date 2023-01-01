فورنت مجري إلى فرنك قمري

تحويل HUF إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٢٬٧٣٠ kmf

1.00000 HUF = 1.27303 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:29 UTC
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HUF إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62821.438921.661370.962818.3147
1GBP1.1524711.2287102.1461.658381.914761.109621.1081
1USD0.9380.813868183.13311.34971.558360.903117.1792
1INR0.01128310.009789940.012028910.01623540.01874540.01086330.206647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / فرنك جزر القمر
2000 HUF2546.06000 KMF
5000 HUF6365.15000 KMF
10000 HUF12730.30000 KMF
15000 HUF19095.45000 KMF
20000 HUF25460.60000 KMF
30000 HUF38190.90000 KMF
40000 HUF50921.20000 KMF
50000 HUF63651.50000 KMF
60000 HUF76381.80000 KMF
100000 HUF127303.00000 KMF
150000 HUF190954.50000 KMF
200000 HUF254606.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Hungarian Forint
1 KMF0.78553 HUF
5 KMF3.92765 HUF
10 KMF7.85530 HUF
20 KMF15.71060 HUF
50 KMF39.27650 HUF
100 KMF78.55300 HUF
250 KMF196.38250 HUF
500 KMF392.76500 HUF
1000 KMF785.53000 HUF
2000 KMF1571.06000 HUF
5000 KMF3927.65000 HUF
10000 KMF7855.30000 HUF