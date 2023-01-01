دولار أمريكي إلى فرنك قمري

تحويل USD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٤٦٠٬٦٢٠ kmf

1.00000 USD = 460.62000 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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USD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.433881.655980.957618.2131
1GBP1.1578811.23145102.1181.660241.91741.1087821.0883
1USD0.940250.812051182.9251.34821.557030.9003517.1248
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625810.01877630.01085740.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / فرنك جزر القمر
1 USD460.62000 KMF
5 USD2303.10000 KMF
10 USD4606.20000 KMF
20 USD9212.40000 KMF
50 USD23031.00000 KMF
100 USD46062.00000 KMF
250 USD115155.00000 KMF
500 USD230310.00000 KMF
1000 USD460620.00000 KMF
2000 USD921240.00000 KMF
5000 USD2303100.00000 KMF
10000 USD4606200.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار أمريكي
1 KMF0.00217 USD
5 KMF0.01085 USD
10 KMF0.02171 USD
20 KMF0.04342 USD
50 KMF0.10855 USD
100 KMF0.21710 USD
250 KMF0.54275 USD
500 KMF1.08549 USD
1000 KMF2.17099 USD
2000 KMF4.34198 USD
5000 KMF10.85495 USD
10000 KMF21.70990 USD