1 دولار أمريكي إلى فرنك قمري

تحويل USD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
460 kmf

$1.000 USD = CF460.3 KMF

Mid-market exchange rate at 01:36
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64611.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7080.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9660.974116.55310.6830.5775.29813.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / فرنك جزر القمر
1 USD٤٦٠٫٣٢٧٠٠ KMF
5 USD٢٬٣٠١٫٦٣٥٠٠ KMF
10 USD٤٬٦٠٣٫٢٧٠٠٠ KMF
20 USD٩٬٢٠٦٫٥٤٠٠٠ KMF
50 USD٢٣٬٠١٦٫٣٥٠٠٠ KMF
100 USD٤٦٬٠٣٢٫٧٠٠٠٠ KMF
250 USD١١٥٬٠٨١٫٧٥٠٠٠ KMF
500 USD٢٣٠٬١٦٣٫٥٠٠٠٠ KMF
1000 USD٤٦٠٬٣٢٧٫٠٠٠٠٠ KMF
2000 USD٩٢٠٬٦٥٤٫٠٠٠٠٠ KMF
5000 USD٢٬٣٠١٬٦٣٥٫٠٠٠٠٠ KMF
10000 USD٤٬٦٠٣٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار أمريكي
1 KMF٠٫٠٠٢١٧ USD
5 KMF٠٫٠١٠٨٦ USD
10 KMF٠٫٠٢١٧٢ USD
20 KMF٠٫٠٤٣٤٥ USD
50 KMF٠٫١٠٨٦٢ USD
100 KMF٠٫٢١٧٢٤ USD
250 KMF٠٫٥٤٣٠٩ USD
500 KMF١٫٠٨٦١٩ USD
1000 KMF٢٫١٧٢٣٧ USD
2000 KMF٤٫٣٤٤٧٤ USD
5000 KMF١٠٫٨٦١٨٥ USD
10000 KMF٢١٫٧٢٣٧٠ USD