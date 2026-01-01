5 فرنك قمري إلى دولار أمريكي
حوّل KMF إلى USD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KMF إلى USD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KMF إلى USD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
0
أسعار الصرف من KMF إلى USD اليوم
|KMF
|USD
|1 KMF
|0.00 USD
|5 KMF
|0.01 USD
|10 KMF
|0.02 USD
|20 KMF
|0.05 USD
|50 KMF
|0.12 USD
|100 KMF
|0.24 USD
|250 KMF
|0.59 USD
|500 KMF
|1.18 USD
|1000 KMF
|2.37 USD
|2000 KMF
|4.74 USD
|5000 KMF
|11.84 USD
|10000 KMF
|23.68 USD
|USD
|KMF
|1 USD
|422 KMF
|5 USD
|2,111 KMF
|10 USD
|4,222 KMF
|20 USD
|8,445 KMF
|50 USD
|21,112 KMF
|100 USD
|42,224 KMF
|250 USD
|105,559 KMF
|500 USD
|211,118 KMF
|1000 USD
|422,235 KMF
|2000 USD
|844,470 KMF
|5000 USD
|2,111,175 KMF
|10000 USD
|4,222,350 KMF