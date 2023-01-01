فرنك قمري إلى جنيه إسترليني

تحويل KMF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٫٧٥ gbp

1.00000 KMF = 0.00175 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:32 UTC
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KMF إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06788.70451.436981.659670.96418.3055
1GBP1.1532711.2306102.3051.657311.914141.1117521.1122
1USD0.93720.812612183.13451.346751.555450.903517.156
1INR0.01127340.009774660.012028710.01619970.01871010.01086790.206364

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / جنيه استرليني
1 KMF0.00175 GBP
5 KMF0.00876 GBP
10 KMF0.01752 GBP
20 KMF0.03505 GBP
50 KMF0.08762 GBP
100 KMF0.17524 GBP
250 KMF0.43810 GBP
500 KMF0.87621 GBP
1000 KMF1.75241 GBP
2000 KMF3.50482 GBP
5000 KMF8.76205 GBP
10000 KMF17.52410 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / فرنك جزر القمر
1 GBP570.64200 KMF
5 GBP2853.21000 KMF
10 GBP5706.42000 KMF
20 GBP11412.84000 KMF
50 GBP28532.10000 KMF
100 GBP57064.20000 KMF
250 GBP142660.50000 KMF
500 GBP285321.00000 KMF
1000 GBP570642.00000 KMF
2000 GBP1141284.00000 KMF
5000 GBP2853210.00000 KMF
10000 GBP5706420.00000 KMF