فرنك قمري إلى جنيه إسترليني
تحويل KMF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك قمري إلى جنيه إسترليني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه استرليني / فرنك جزر القمر
|1 GBP
|570.64200 KMF
|5 GBP
|2853.21000 KMF
|10 GBP
|5706.42000 KMF
|20 GBP
|11412.84000 KMF
|50 GBP
|28532.10000 KMF
|100 GBP
|57064.20000 KMF
|250 GBP
|142660.50000 KMF
|500 GBP
|285321.00000 KMF
|1000 GBP
|570642.00000 KMF
|2000 GBP
|1141284.00000 KMF
|5000 GBP
|2853210.00000 KMF
|10000 GBP
|5706420.00000 KMF