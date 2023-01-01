فرنك قمري إلى يورو

تحويل KMF إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
2.02 eur

1.00000 KMF = 0.00202 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:31 UTC
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KMF إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06788.70451.436981.659540.9641518.3092
1GBP1.1532711.23055102.3011.657241.913911.1119221.1156
1USD0.93720.812645183.13451.346751.555330.903617.1595
1INR0.01127340.009775060.012028710.01619970.01870860.01086910.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / اليورو
1 KMF0.00202 EUR
5 KMF0.01011 EUR
10 KMF0.02021 EUR
20 KMF0.04042 EUR
50 KMF0.10106 EUR
100 KMF0.20211 EUR
250 KMF0.50528 EUR
500 KMF1.01056 EUR
1000 KMF2.02111 EUR
2000 KMF4.04222 EUR
5000 KMF10.10555 EUR
10000 KMF20.21110 EUR
معدلات التحويل اليورو / فرنك جزر القمر
1 EUR494.77900 KMF
5 EUR2473.89500 KMF
10 EUR4947.79000 KMF
20 EUR9895.58000 KMF
50 EUR24738.95000 KMF
100 EUR49477.90000 KMF
250 EUR123694.75000 KMF
500 EUR247389.50000 KMF
1000 EUR494779.00000 KMF
2000 EUR989558.00000 KMF
5000 EUR2473895.00000 KMF
10000 EUR4947790.00000 KMF