فرنك قمري إلى دولار أسترالي

تحويل KMF إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
3.36 aud

1.00000 KMF = 0.00336 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:28 UTC
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KMF إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436821.659740.964318.3058
1GBP1.153411.23045102.2931.657231.914351.1122321.1139
1USD0.93740.812711183.13451.346851.555810.903917.1595
1INR0.01127550.009775850.012028710.01620090.01871440.01087270.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار أسترالي
1 KMF0.00336 AUD
5 KMF0.01678 AUD
10 KMF0.03355 AUD
20 KMF0.06710 AUD
50 KMF0.16776 AUD
100 KMF0.33552 AUD
250 KMF0.83879 AUD
500 KMF1.67758 AUD
1000 KMF3.35515 AUD
2000 KMF6.71030 AUD
5000 KMF16.77575 AUD
10000 KMF33.55150 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / فرنك جزر القمر
1 AUD298.05000 KMF
5 AUD1490.25000 KMF
10 AUD2980.50000 KMF
20 AUD5961.00000 KMF
50 AUD14902.50000 KMF
100 AUD29805.00000 KMF
250 AUD74512.50000 KMF
500 AUD149025.00000 KMF
1000 AUD298050.00000 KMF
2000 AUD596100.00000 KMF
5000 AUD1490250.00000 KMF
10000 AUD2980500.00000 KMF