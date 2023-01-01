فرنك قمري إلى دولار أمريكي

تحويل KMF إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
2.16 usd

1.00000 KMF = 0.00216 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066988.69621.436311.658350.963718.3089
1GBP1.1533411.2305102.2971.656561.912641.1114721.1164
1USD0.93730.812678183.13451.346251.554360.903317.1608
1INR0.01127440.009775460.012028710.01619360.0186970.01086550.206422

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار أمريكي
1 KMF0.00216 USD
5 KMF0.01078 USD
10 KMF0.02157 USD
20 KMF0.04313 USD
50 KMF0.10783 USD
100 KMF0.21565 USD
250 KMF0.53913 USD
500 KMF1.07826 USD
1000 KMF2.15652 USD
2000 KMF4.31304 USD
5000 KMF10.78260 USD
10000 KMF21.56520 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / فرنك جزر القمر
1 USD463.71000 KMF
5 USD2318.55000 KMF
10 USD4637.10000 KMF
20 USD9274.20000 KMF
50 USD23185.50000 KMF
100 USD46371.00000 KMF
250 USD115927.50000 KMF
500 USD231855.00000 KMF
1000 USD463710.00000 KMF
2000 USD927420.00000 KMF
5000 USD2318550.00000 KMF
10000 USD4637100.00000 KMF