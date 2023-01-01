فرنك قمري إلى روبية هندية

تحويل KMF إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٧٩٫٢٨ inr

1.00000 KMF = 0.17928 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066988.69621.436791.659380.9639518.3
1GBP1.153611.2306102.3051.657251.913991.1120121.1079
1USD0.93730.812612183.13451.34671.555330.903517.1525
1INR0.01127440.009774660.012028710.01619910.01870860.01086790.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الروبية الهندية
1 KMF0.17928 INR
5 KMF0.89641 INR
10 KMF1.79281 INR
20 KMF3.58562 INR
50 KMF8.96405 INR
100 KMF17.92810 INR
250 KMF44.82025 INR
500 KMF89.64050 INR
1000 KMF179.28100 INR
2000 KMF358.56200 INR
5000 KMF896.40500 INR
10000 KMF1792.81000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / فرنك جزر القمر
1 INR5.57783 KMF
5 INR27.88915 KMF
10 INR55.77830 KMF
20 INR111.55660 KMF
50 INR278.89150 KMF
100 INR557.78300 KMF
250 INR1394.45750 KMF
500 INR2788.91500 KMF
1000 INR5577.83000 KMF
2000 INR11155.66000 KMF
5000 INR27889.15000 KMF
10000 INR55778.30000 KMF